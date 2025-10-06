Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kapedes
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Kapedes, Chipre

De inversiones Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
De inversiones 795 m² en Kapedes, Chipre
De inversiones 795 m²
Kapedes, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 795 m²
A ground floor building in residential area, in Kapedes in Nicosia District.  It has an irre…
$240,192
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir