Inversiones Inmobiliarias en Kakopetria, Chipre

De inversiones 1 404 m² en Kakopetria, Chipre
De inversiones 1 404 m²
Kakopetria, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 404 m²
A restaurant and a two-storey house located in the picturesque village of Kakopetria, Nicosi…
$520,829
