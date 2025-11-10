Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Giolou
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Giolou, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Giolou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Giolou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
For rent: a charming south-facing maisonette in the peaceful village of Giolou. This fully f…
$871
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Giolou, Chipre

con Jardín