  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. East Paphos Municipality
  4. Residencial
  5. Bungalow
  6. Jardín

Bungalow con Jardín en venta en East Paphos Municipality, Chipre

1 propiedad total found
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Acheleia, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Acheleia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Discover this beautifully renovated 2-bedroom bungalow in the serene area of Acheleia, Papho…
$301,914
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Parámetros de las propiedades en East Paphos Municipality, Chipre

Baratos
De lujo
