Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre

3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
This brand-new detached house is located in the quiet area of Dromolaxia, just 3 minutes fro…
$1,875
por mes
Casa 2 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Casa 2 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
This charming beachfront semi-detached house is located in Meneou, just 15 meters from the s…
$2,109
por mes
Casa 4 habitaciones en Dromolaxia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
A modern villa for rent in Dromolaxia area, very close to the beach. The house is full furni…
$2,561
por mes
Parámetros de las propiedades en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre

