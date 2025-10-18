Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Dromolaxia - Meneou Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 1
This modern apartment is situated in Meneou, just a short drive from the beach and Larnaca I…
$1,523
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir