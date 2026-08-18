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Apartamentos en venta en Dhekelia, Chipre

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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Minden, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Minden, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 1/3
Apartamento de dos dormitorios en venta en Dekeleia Road, Larnaca. Situado en una zona tranq…
$325,849
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Minden, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Minden, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 61 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Larnaca (city), Larnaca, Chipre
$526,882
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Parámetros de las propiedades en Dhekelia, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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