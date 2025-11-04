Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Realting.com
  Chipre
  Demos Polis Chrysochous
  Residencial
  Bungalow
  Vistas al mar

Bungalow del mar en venta en Demos Polis Chrysochous, Chipre

3 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Neo Chorio, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Neo Chorio, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
For sale is a charming bungalow located in the picturesque village of Latchi. This stunning …
$603,829
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Polis, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$406,423
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Polis, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$402,798
Parámetros de las propiedades en Demos Polis Chrysochous, Chipre

