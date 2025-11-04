Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Residencial
  5. Bungalow
  6. Jardín

Bungalow con Jardín en venta en Demos Polis Chrysochous, Chipre

Bungalow Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pomos, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pomos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
A contemporary styled bungalow offering open floor plans with dramatic views in every direct…
$532,252
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Nea Dhimmata, Chipre
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Nea Dhimmata, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Traditional, 4 bedroom house built in1955 located in the ideal center of Nea Dimmata village…
$342,557
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Nea Dhimmata, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Nea Dhimmata, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
A great opportunity to purchase a property in one of the most prestige areas of Cyprus!!!Thi…
$580,605
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pomos, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pomos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
A contemporary styled bungalow offering open floor plans with dramatic views in every direct…
$537,042
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Polis, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$406,423
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Polis, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$402,798
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24

Parámetros de las propiedades en Demos Polis Chrysochous, Chipre

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir