  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Choulou
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Choulou, Chipre

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Choulou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Choulou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Una rara oportunidad para poseer una casa patrimonial bellamente conservada en el tranquilo …
$322,650
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Parámetros de las propiedades en Choulou, Chipre

