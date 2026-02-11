Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Choletria
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Choletria, Chipre

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Choletria, Chipre
Casa 4 habitaciones
Choletria, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Cuatro dormitorios Casa en alquiler situada afuera de Paphos. Casa grande en una zona muy a…
$2,138
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir