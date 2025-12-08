Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Choletria
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Choletria, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento en Choletria, Chipre
Apartamento
Choletria, Chipre
Un campo en la zona de Choletria, creando un ambiente tranquilo con mínimo ruido. Choletria…
$74,901
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Choletria, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir