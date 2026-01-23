Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Anogyra
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Anogyra, Chipre

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Anogyra, Chipre
Villa
Anogyra, Chipre
Dormitorios 3
Área 147 m²
This beautifully renovated villa is tucked away on a peaceful country lane, just a short wal…
$424,459
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Anogyra, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir