Arrendamiento a largo plazo bungalows en Anarita, Chipre

2 propiedades total found
Bungalow de 3 dormitorios en Timi, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Timi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Este moderno bungalow está disponible para alquilar en el tranquilo pueblo de Anarita. Recie…
$1,728
por mes
Dejar una solicitud
Bungalow 1 habitacion en Anarita, Chipre
Bungalow 1 habitacion
Anarita, Chipre
Dormitorios 1
Área 70 m²
*Nota importante: Las propiedades estarán disponibles a partir del 1 de septiembre de 2025 *…
$749
por mes
Dejar una solicitud
