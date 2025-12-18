Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Amargeti
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Amargeti, Chipre

1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Amargeti, Chipre
Casa 3 habitaciones
Amargeti, Chipre
Dormitorios 3
Área 100 m²
Alquiler: Esta confortable casa de planta baja ofrece 100 m2 de espacio interno con tres amp…
$821
por mes
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
