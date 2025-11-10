Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Agios Therapon
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Agios Therapon, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Apartamento en Agios Therapon, Chipre
Apartamento
Agios Therapon, Chipre
LAND OF 5017SQM IN AGIOS THERAPON Z1 ZONE
$81,285
Dejar una solicitud
Apartamento en Agios Therapon, Chipre
Apartamento
Agios Therapon, Chipre
Land available in Agios Therapon village with Z1 zone , building density 6% and coverage 6%.…
$127,733
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Agios Therapon, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Therapon, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Nestled in the peaceful countryside of Agios Therapon, this delightful single-level detached…
$452,872
Dejar una solicitud
Apartamento en Agios Therapon, Chipre
Apartamento
Agios Therapon, Chipre
Residential land for sale in Agios Therapon village, of Limassol. The land has an area of 3…
$104,509
Dejar una solicitud
Apartamento en Agios Therapon, Chipre
Apartamento
Agios Therapon, Chipre
An agricultural land in Agios Therapon area in Limassol, in Z3 zone, 10% cover ratio, buildi…
$40,642
Dejar una solicitud
Apartamento en Agios Therapon, Chipre
Apartamento
Agios Therapon, Chipre
Vineyard available in the lovely village of Agios Therapon, just 25kms north of Limassol.  T…
$92,897
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento en Agios Therapon, Chipre
Apartamento
Agios Therapon, Chipre
A residential land in Agios Ambrosios area in Limassol, in H4 & Z3 zone, 25% & 1% cover rati…
$116,121
Dejar una solicitud
Apartamento en Agios Therapon, Chipre
Apartamento
Agios Therapon, Chipre
Land for sale located in Agios Therapon village in Limassol, in Z1 zone, with 0.6% cover rat…
$121,927
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Agios Therapon, Chipre

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir