  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Agios Georgios Lemesou
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Ático

Arrendamiento a largo plazo áticos en Agios Georgios Lemesou, Chipre

1 propiedad total found
Ático 2 habitaciones en Agios Georgios, Chipre
Ático 2 habitaciones
Agios Georgios, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Located in the peaceful residential area of Agios Georgios Chavouzas, Limassol, this stylish…
$1,785
por mes
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
