Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Agios Dimitrianos, Chipre

1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Agios Demetrianos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agios Demetrianos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Ground Floor One-Bedroom Apartment for Rent in Agios Demetrianos We are pleased to present …
$765
por mes
