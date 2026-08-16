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Hoteles en venta en Zadar County, Croacia

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Grad Zadar
19
Zadar
18
Grad Nin
5
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42 propiedades total found
Hotel 500 m² en Opcina Vir, Croacia
Hotel 500 m²
Opcina Vir, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 500 m²
Yonder en la isla de Vir, cerca de la misma ciudad, hay un par de cómodos retiros de vacacio…
$2,63M
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Hotel 1 648 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 1 648 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 25
Área 1 648 m²
Único nuevo resort a solo 50 metros del mar, con 6 villas y 6 apartamentos en una ubicación …
$5,72M
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Hotel 1 500 m² en Zadar County, Croacia
Hotel 1 500 m²
Zadar County, Croacia
Dormitorios 36
Nº de cuartos de baño 36
Área 1 500 m²
Fantástico hotel con piscina en primera línea al mar en venta o en alquiler!Precio de venta …
$7,08M
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Hotel 400 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 400 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 8
Área 400 m²
Esta hermosa villa de apartamentos en venta se encuentra en la primera fila al mar, a sólo 1…
$3,54M
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Hotel 343 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 343 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
En las inmediaciones de Zadar, a una distancia de 600 metros del mar, nos complace ofrecer u…
$1,49M
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Hotel 580 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 580 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 7
Área 580 m²
Un hermoso apart-hotel en una ubicación excepcional, primera fila al mar en una zona tranqui…
$2,12M
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TekceTekce
Hotel 350 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 350 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Una lujosa villa de 3 apartamentos en una ubicación privilegiada en la isla de Vir (Zadar) e…
$1,04M
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Hotel 600 m² en Zadar County, Croacia
Hotel 600 m²
Zadar County, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 600 m²
Apart-house en la primera fila al mar en la isla Pag con restaurante y cocina!La superficie …
$1,45M
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Hotel 2 200 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 2 200 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 35
Nº de cuartos de baño 35
Área 2 200 m²
Un hotel familiar súper atractivo en la primera línea al mar cerca de la pequeña ciudad de P…
$4,00M
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Hotel 1 880 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 1 880 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 27
Nº de cuartos de baño 27
Área 1 880 m²
Aparthotel frente a la playa no muy lejos de Novalja y a pocos minutos de las playas más her…
$6,06M
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Hotel 600 m² en Kozino, Croacia
Hotel 600 m²
Kozino, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 600 m²
Una hermosa casa de 5 apartamentos de lujo se encuentra a sólo 150 m del mar cristalino y la…
$3,20M
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Hotel 415 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 415 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
En venta es una hermosa casa de dos pisos con una superficie total de 415 m2, situada en la …
$1,48M
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Hotel 566 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 566 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 14
Área 566 m²
Apart-house con hermosas vistas y piscina al aire libre en la zona de Diklo Beach cerca de Z…
Precio en demanda
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Hotel 889 m² en Opcina Sukosan, Croacia
Hotel 889 m²
Opcina Sukosan, Croacia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 11
Área 889 m²
Encantadora casa de huéspedes con 14 alojamientos y un restaurante junto al mar en Sukošan, …
$1,43M
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Hotel 258 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 258 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 258 m²
Apartamento casa con un amplio jardín en la zona de Zadar, a solo 80 metros del mar.La super…
$615,684
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Hotel 651 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 651 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 651 m²
Ubicado en un lugar excepcional, a un paseo de piedra de la idílica playa, entre las prestig…
$2,29M
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Hotel 399 m² en Municipality of Novigrad, Croacia
Hotel 399 m²
Municipality of Novigrad, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 399 m²
Increíble propiedad de 5 apartamentos turísticos, de una ubicación excepcional, a solo 50 me…
$980,709
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Hotel 1 200 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 1 200 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 24
Área 1 200 m²
Un maravilloso hotel en uno de los distritos más populares de Zadar - Borik área!Hermosa vis…
$3,46M
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Hotel 570 m² en Opcina Vir, Croacia
Hotel 570 m²
Opcina Vir, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 570 m²
Apart-house en la isla de Vir a sólo 40 metros de la playa!El área total es de 570 metros cu…
$1,31M
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Hotel 400 m² en Grad Obrovac, Croacia
Hotel 400 m²
Grad Obrovac, Croacia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 8
Área 400 m²
Una hermosa casa con vistas al mar situada a 75 metros del mar cristalino y la playa en Gonj…
$617,571
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Hotel 650 m² en Zaton, Croacia
Hotel 650 m²
Zaton, Croacia
Nº de cuartos de baño 5
Área 650 m²
Ubicado en el enclave sereno de Zaton, a un tiro de piedra de las tranquilas costas y playas…
$1,89M
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Hotel 1 299 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 1 299 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 13
Área 1 299 m²
Un lujoso hotel 4**** en una ubicación privilegiada en Zadar, a solo 800 metros de playas ma…
$11,44M
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Hotel 610 m² en Opcina Bibinje, Croacia
Hotel 610 m²
Opcina Bibinje, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 610 m²
Una hermosa casa de 10 apartamentos situado en un oasis verde a solo 300 m de la playa más h…
$2,42M
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Hotel 400 m² en Opcina Bibinje, Croacia
Hotel 400 m²
Opcina Bibinje, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 8
Área 400 m²
Casa de huéspedes en la primera fila al mar en Bininje-Sukosan zona cerca de Zadar y aeropue…
$2,84M
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Hotel 4 418 m² en Opcina Preko, Croacia
Hotel 4 418 m²
Opcina Preko, Croacia
Dormitorios 65
Nº de cuartos de baño 65
Área 4 418 m²
Proyecto de hotel en la isla Ugljan + puerto deportivo en funcionamiento.Parcela total en ve…
$11,42M
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Hotel 283 m² en Zadar County, Croacia
Hotel 283 m²
Zadar County, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 283 m²
Amplia propiedad turística frente al mar con 5 unidades en venta en Zadar Area, Dugi Otok!De…
$970,959
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Hotel 460 m² en Zadar County, Croacia
Hotel 460 m²
Zadar County, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 9
Área 460 m²
Bienvenido a esta cautivadora casa de apartamentos, enclavada en un lugar tranquilo y sereno…
$1,26M
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Hotel 375 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 375 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 6
Área 375 m²
Propiedad turística única en la zona de Zadara - hotel con restaurante!Esta propiedad totalm…
$1,81M
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Hotel 550 m² en Opcina Vir, Croacia
Hotel 550 m²
Opcina Vir, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Lujosa villa en venta en el centro de la isla de Vir con maravillosas vistas al mar!Se encue…
$2,88M
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Hotel 420 m² en Opcina Vir, Croacia
Hotel 420 m²
Opcina Vir, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
Impresionante propiedad turística frente al agua, justo al lado de la playa en la isla Vir c…
$1,45M
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