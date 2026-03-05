Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Khan Pou Senchey, Camboya

3 propiedades total found
Propiedad comercial 1 200 m² en Prey Pring Khang Tboung 1, Camboya
Propiedad comercial 1 200 m²
Prey Pring Khang Tboung 1, Camboya
Área 1 200 m²
Piso 1
Este almacén está situado estratégicamente a lo largo de National Road 3 , ofreciendo una ex…
$3,500
por mes
Propiedad comercial 201 m² en Sangkat Kakab 2, Camboya
Propiedad comercial 201 m²
Sangkat Kakab 2, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 201 m²
Piso 3
Este establecimiento de 3 plantas en Chip Mong Pochentong ofrece un diseño versátil adecuado…
$700
por mes
Propiedad comercial 5 945 m² en Sangkat Kakab 1, Camboya
Propiedad comercial 5 945 m²
Sangkat Kakab 1, Camboya
Área 5 945 m²
Un moderno edificio de oficinas está disponible ahora para alquiler de piso por piso en Sang…
$8
por mes
