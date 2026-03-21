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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Khan Prampi Makara, Camboya

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3 propiedades total found
Propiedad comercial 303 m² en Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial 303 m²
Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 303 m²
Piso 3
Esta refinada propiedad de 3 plantas se encuentra en una parcela de 4,75m x 26m con un diseñ…
$2,500
por mes
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Propiedad comercial 153 m² en Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Propiedad comercial 153 m²
Sangkat Boeng Prolit, Camboya
Área 153 m²
📣📣 អាគារសម្រាប់ជួល l Building For Rent 📍 ទីតាំង l Ubicación: ខណ្ឌ៧មករា l Khan 7 Makara, Phno…
$9,000
por mes
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Propiedad comercial 100 m² en Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial 100 m²
Sangkat Orussey Ti Pir, Camboya
Área 100 m²
Piso 2
Diseñado y construido a estándares internacionales por uno de los principales desarrolladore…
$13
por mes
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