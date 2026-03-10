Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Khan Chroy Changvar, Camboya

Propiedad comercial Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso 13
Este edificio bien ubicado en alquiler está situado en la primera zona de OCIC, ofreciendo u…
$10,000
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso 13
Este edificio bien ubicado en alquiler está situado en la primera zona de OCIC, ofreciendo u…
$10
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Este edificio de 3 plantas está perfectamente situado a lo largo de National Road 6 en Khan …
$1,100
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir