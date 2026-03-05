Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Camboya
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Khan Chamkar Mon, Camboya

9 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Prime Shophouse para alquilar en High-Traffic Street 464! Asegure esta excelente oportunidad…
$650
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 32
Dormitorios 32
Piso 12
Desbloquear inmenso potencial con este edificio comercial de 32 habitaciones en alquiler en …
$16,000
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Nº de cuartos de baño 30
Piso 6
Descubra este edificio comercial de 6 pisos diseñado para uso de oficinas, que ofrece una su…
$23,000
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 388 m² en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Propiedad comercial 388 m²
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Área 388 m²
Piso 1
Situado en el corazón de Phsar Daeum Thkov, este amplio almacén está disponible para alquila…
$810
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 450 m² en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial 450 m²
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Este amplio almacén se encuentra en un tamaño de terreno y edificio de 18m x 25m, por lo que…
$3,900
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 36 m² en Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Propiedad comercial 36 m²
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
Área 36 m²
Situado en el corazón de Tonle Bassac, Diamond Island, este espacio comercial ofrece una pos…
$12
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Prime Shophouse for Rent on Street 163! Este fantástico establecimiento en alquiler está per…
$800
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 38
Dormitorios 38
Piso 12
$18,000
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
🏪 Gran espacio de 513 m2 para alquilar en High-Traffic Street 488! 🏪 ¡Una oportunidad de neg…
$4,200
por mes
Dejar una solicitud
