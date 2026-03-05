Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Camboya
  3. Khan Dangkao
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Khan Dangkao, Camboya

3 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Prey Sa, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Prey Sa, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Piso 4
Este establecimiento de cuatro plantas está bien situado a lo largo de Prey Sor Street, un c…
$300
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Cheung Aek, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Cheung Aek, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Esta espaciosa tienda de 3,5 plantas se encuentra dentro de Mean Chey Residence, una crecien…
$2,000
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Spean Thmor, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Spean Thmor, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 3
Este establecimiento de 3 plantas ofrece un amplio diseño de 4.2m x 15.5m, con 3 dormitorios…
$800
por mes
