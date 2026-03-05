Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Khan Sen Sok, Camboya

11 propiedades total found
Propiedad comercial 800 m² en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Propiedad comercial 800 m²
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 21
Dormitorios 21
Nº de cuartos de baño 8
Área 800 m²
Piso 3
Prime Office o Private School Space para alquilar en Sangkat Phnom Penh Thmey Descubre este …
$7,500
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
¡Desbloquea tu potencial de negocio! Este fantástico almacén comercial en alquiler en Saenso…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Esta oficina diseñada en casa se encuentra en 799m2 tierra, que ofrece un espacio de trabajo…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Piso 2
Asegúrate de tu futuro de negocios con esta tienda comercial en alquiler en Saensokh, Phnom …
$800
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Khan Sen Sok, Camboya
Propiedad comercial
Khan Sen Sok, Camboya
Desbloquear el potencial de su negocio con este almacén comercial de 1200 m2 de alquiler en …
$2,600
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
💡 Salón de alta visibilidad para alquilar en Busy Street 271! Eleva tu marca con este primer…
$2,300
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 972 m² en Khan Sen Sok, Camboya
Propiedad comercial 972 m²
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 12
Área 972 m²
Piso 3
Estos dos comercios adyacentes están ubicados dentro de la comunidad Borey Orkide bien estab…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 9 727 m² en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Propiedad comercial 9 727 m²
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Área 9 727 m²
Piso 15
598 Tower es un nuevo edificio comercial de uso mixto situado en el vibrante Boulevard 598 e…
$8
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
almacén comercial estratégico para alquilar en Saensokh bullicioso, Phnom Penh Thmei. Esta p…
$4,000
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 100 m² en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Propiedad comercial 100 m²
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Área 100 m²
Situado en una zona comercial de alta gama a pocos pasos de Makro , este espacio minorista o…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Asegura este primer establecimiento comercial en alquiler en Saensokh, Phnom Penh Thmei. Con…
$550
por mes
Dejar una solicitud
