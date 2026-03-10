Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Khan Chbar Ampov, Camboya

Propiedad comercial Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Piso 2
Tiendas en alquiler a lo largo de National Road 1 en una zona con mucha gente, de alto tráfi…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Piso 5
Este edificio de 5 plantas se encuentra en la carretera principal de National Road 1 en Khan…
$2,200
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 1
Este establecimiento se encuentra a lo largo de National Road 1, en una zona de rápido desar…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 450 m² en Ta Ngov Kandal, Camboya
Propiedad comercial 450 m²
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 450 m²
Piso 1
Espacioso y de alta calidad almacén disponible para alquilar en una conveniente zona residen…
$1,200
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir