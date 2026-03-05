Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Khan Toul Kork, Camboya

8 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Piso 5
Descubra una oportunidad de inversión excepcional con este hotel disponible para alquiler de…
$15,000
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 13
Piso 3
Un edificio bien posicionado está ahora disponible para alquilar a lo largo de una carretera…
$3,000
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Piso 3
Dos casas de enlace de 3 pisos contiguas están ahora disponibles para alquilar en una zona c…
$3,000
por mes
Propiedad comercial 180 m² en Sangkat Boeung Salang, Camboya
Propiedad comercial 180 m²
Sangkat Boeung Salang, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 1
Esta espaciosa tienda de alquiler está perfectamente situada a lo largo de una carretera ocu…
$1,600
por mes
Propiedad comercial 103 m² en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial 103 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Área 103 m²
El anuncio detalla un edificio comercial con características de seguridad integrales, amplia…
$21
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Boeung Salang, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeung Salang, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Piso 3
Prime Corner Shophouse for Rent in Sangkat Boeung Salang – Ideal para Restaurante, Café o Re…
$1,700
por mes
Propiedad comercial 99 m² en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial 99 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Área 99 m²
Piso 8
Cuatro modernas unidades de oficina (98,5-245,8 m2) están disponibles en la octava planta a …
$15
por mes
Propiedad comercial 103 m² en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial 103 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Área 103 m²
El anuncio detalla un edificio comercial con características de seguridad integrales, amplia…
$19
por mes
