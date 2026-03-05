Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Daun Penh
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Khan Daun Penh, Camboya

Propiedad comercial Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Espacio de venta expansivo en Central Doun Penh Prime Doun Penh Shop para alquiler! Gran fre…
$2,300
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Esta tienda de 15m × 16m de parcela de esquina es un verdadero activo comercial blue-chip si…
$4,500
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 490 m² en Khan Daun Penh, Camboya
Propiedad comercial 490 m²
Khan Daun Penh, Camboya
Área 490 m²
Piso 3
Esta espaciosa unidad de venta de esquina de 490m2 en la tercera planta de Exchange Square o…
$15
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 16 m² en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial 16 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Área 16 m²
Piso 11
Transforme su entorno de negocios con un espacio de oficina moderno y bien ubicado que ofrec…
$416
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Camboya
Piso 2
Este establecimiento de alquiler está situado estratégicamente en Ou Russey a lo largo de Mo…
$9,000
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Piso 3
Esta es una excelente oportunidad para asegurar una magnífica propiedad comercial de tres pi…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 91 m² en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Propiedad comercial 91 m²
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Área 91 m²
Situado en el corazón de Daun Penh, este Premium Grade A Office Space ofrece modernas instal…
$28
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 170 m² en Khan Daun Penh, Camboya
Propiedad comercial 170 m²
Khan Daun Penh, Camboya
Área 170 m²
Piso 2
Situado en la segunda planta de Exchange Square, este espacio de venta al por menor ofrece u…
$10
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir