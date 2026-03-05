Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Khan Boeng Keng Kang, Camboya

17 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Este espacio comercial de planta baja ofrece una oportunidad excepcional para las empresas q…
$850
por mes
Propiedad comercial 800 m² en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Propiedad comercial 800 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Área 800 m²
Piso 1
Este almacén en alquiler se encuentra en Khan BKK, uno de los distritos más establecidos y d…
$3,500
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Nº de cuartos de baño 5
Flagship Shophouse en Prime BKK3 Ubicación Mega-Space en BKK3! Rara 350 m2 Casa de obra con …
$5,500
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 15
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 16
Piso 6
Este gran edificio de seis pisos está disponible para alquiler a largo plazo con una cuota d…
$10,000
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Piso 2
¿Está buscando establecer su marca en uno de los distritos más vibrantes y de alto tráfico d…
$3,000
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
High-Exposure Corner Shophouse en BKK3 Premium BKK3 Shophouse! Amplia fachada de 12 m & 264 …
$6,000
por mes
Propiedad comercial 135 m² en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial 135 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Área 135 m²
Piso 2
En la segunda planta (Unit 2A) de The-Link III se ofrece un espacio de oficinas bien diseñad…
$12
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Piso 1
Estratégicamente situado en el corazón de Chamkarmon, este moderno edificio comercial ofrece…
$15
por mes
Propiedad comercial 226 m² en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial 226 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Área 226 m²
Piso 1
En el prestigioso distrito Boeung Keng Kang 1 (BKK1) se ofrece ahora una excelente oportunid…
$17
por mes
Propiedad comercial 102 m² en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Propiedad comercial 102 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Área 102 m²
Piso 12
Una unidad de oficina brillante y funcional está disponible ahora en el piso 12C , ofreciend…
$12
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Piso 5
Idealmente situado en el corazón de Chamkarmon, este moderno edificio comercial ofrece espac…
$15
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Espacioso espacio de oficina de segunda planta disponible para alquilar en el vibrante distr…
$2,500
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Piso 2
Espacio comercial enorme para alquilar en BKK2 Valor inmejorable! Massive 300 m2 Tienda con …
$2,500
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Camboya
Descubre una rara joya comercial en el corazón de Toul Svay Prey Ti 2 . Esta extensa tienda …
$4,500
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Nº de cuartos de baño 4
Piso 1
Deep and Spacious Shophouse in BKK3 Excepcional Value in BKK3! Masivo 33m Depth, 264 m2 Casa…
$1,800
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Piso 42
Espacio de oficina moderno disponible en el corazón de BKK1 a $20/m2 + tarifa de gestión de …
$20
por mes
Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Situado en la calle 288 junto a De Castle Royal Condominium , este establecimiento se encuen…
$3,370
por mes
