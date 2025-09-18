Acerca de la Asociación

Desde 1995 trabaja en Ucrania una organización profesional social no comercial: la Asociación de especialistas en inmobiliaria (agentes inmobiliarios) de Ucrania. Nuestra organización une a representantes de 25 regiones del país en 32 ciudades.

Como unión social, la Asociación está llamada a crear mecanismos económicos y legislativos para la formación de un mercado inmobiliario civilizado. El objetivo principal de nuestra organización es unir a especialistas en inmobiliaria alrededor de sus problemas e intereses comunes, la defensa de sus derechos, la expansión de las posibilidades de los profesionales en su desarrollo empresarial, metódico y técnico. Aspiramos a elevar el nivel de servicio al cliente y asegurar la defensa de los intereses de todas las partes en el mercado.

Nuestra meta, en este sentido, es eliminar del mercado todo elemento poco íntegro o poco profesional. La Asociación considera que debe asegurar la legalidad de las operaciones inmobiliarias, la transparencia informativa del mercado, la participación en la optimización de las políticas fiscales del estado. La Asociación apoya a sus miembros en diferentes esferas de su vida personal y profesional.

Hemos desarrollado el primer conjunto de documentos de licencias y certificados para la actividad de los especialistas en inmobiliaria de Ucrania. La Asociación participa activamente en el desarrollo del proyecto de ley «Sobre la actividad inmobiliaria», «Estándares nacionales de la actividad inmobiliaria» y otros textos normativos y legales que han de reglamentar la actividad del mercado inmobiliario. Trabajamos para crear un programa educativo único para los especialistas en la inmobiliaria.

La asociación de especialistas en inmobiliaria (agentes) de Ucrania intenta elevar el nivel de prestigio de la profesión. Colaboramos de manera continuada con los medios de comunicación y, a través de las RRPP y la publicidad social y corporativa influimos en la formación de la opinión del público.

Los principios de la política externa de la Asociación son inamovibles: siempre estamos abiertos a colaborar y asociarnos. Nuestra organización apoya las relaciones con colegas de distintos países. Intentamos intercambiar experiencias e informarnos de nuestros problemas y nuestros logros. La Asociación de especialistas en inmobiliaria de Ucrania colabora de forma continuada con el Fondo Internacional inmobiliario (IRPF), realiza con él conferencias científicas y profesionales, así como con la Asociación Nacional de Agentes inmobiliarios (NAR).