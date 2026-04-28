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Apartamentos de varios niveles en venta en Tirana Municipality, Albania

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1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 1 habitación en Kashar, Albania
Apartamentos multinivel 1 habitación
Kashar, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
FOR SALE: Two Modern Loft Apartments – Ardenes Area, TiranaSuperficie neta: 101,8 m2Dos eleg…
$145,731
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Agencia
Century 21 Oksford
Idiomas hablados
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