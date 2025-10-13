Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Albania
  3. Condado de Tirana
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Condado de Tirana, Albania

bienes raíces comerciales
131
restaurantes
10
hoteles
5
oficinas
9
Producción Borrar
2 propiedades total found
Producción 71 m² en Tirana Municipality, Albania
Producción 71 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 71 m²
Shitet truall +ndertese tek Pazari i Ri Mundesi Investimi ne nje nga zonat me atraktive te …
$168,883
Producción 675 m² en Kashar, Albania
Producción 675 m²
Kashar, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 675 m²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$972,532
