  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Condado de Tirana
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Condado de Tirana, Albania

bienes raíces comerciales
131
restaurantes
10
hoteles
5
oficinas
9
2 propiedades total found
Negocio listo 90 m² en Tirana Municipality, Albania
Negocio listo 90 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/5
A fully equipped and operational aesthetic business is offered for sale, located in one of t…
$34,941
Negocio listo 500 m² en Tirana Municipality, Albania
Negocio listo 500 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Número de plantas 8
In the heart of one of the most dynamic and frequented areas of Tirana, a unique space is of…
$530,969
