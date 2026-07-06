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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Shkodër, Albania

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Apartamento en Shkoder Municipality, Albania
Apartamento
Shkoder Municipality, Albania
Área 104 m²
El complejo Vizion Plus alquila apartamento 2+1 en alquiler.8a planta y tiene una superficie…
$743
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Investment Realty Group
Idiomas hablados
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Apartamento 3 habitaciones en Shkoder Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Shkoder Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 8/9
Se alquila el cómodo y bien organizado apartamento en el complejo Star, situado en la octava…
$1,144
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