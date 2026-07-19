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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Shkoder Municipality, Albania

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Propiedad comercial 300 m² en Shtoj i Ri, Albania
Propiedad comercial 300 m²
Shtoj i Ri, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso 4/12
El entorno tiene una superficie de 300 m2 y está vacío. Está en el cuarto piso con el ascens…
$2,516
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Agencia
Investment Realty Group
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