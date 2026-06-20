Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Shkodër Municipality
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Shkoder Municipality, Albania

;
Piso independiente Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Velipoje, Albania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Velipoje, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 6
Apartamento 2+1 en venta en Velipoj 300m de la playaEn la venta se encuentra un apartamento …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Shkoder Municipality, Albania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir