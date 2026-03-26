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Propiedades residenciales en venta en Shijak, Albania

1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Shijak, Albania
Casa 3 habitaciones
Shijak, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un negocio en venta en Shijak, una sauna cómoda con una base de clientes ya establecida y un…
$22,082
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Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
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