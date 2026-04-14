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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Bashkia Kavaje, Albania

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3 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Golem, Albania
Casa 7 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
For rent: "Villa 3 - Floors" located in the “Diell” Complex in the Qerret area. This villa h…
$2,074
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Agencia
AFS Real Estate Management
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Villa 7 habitaciones en Golem, Albania
Villa 7 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 202 m²
Piso 3/3
Qerreti Beach es una de las atracciones más buscadas para las vacaciones, no sólo en verano,…
$11,623
por mes
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Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa en Golem, Albania
Villa
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 3
Villa moderna y funcional, adecuada para vivir en familia, situada en una zona tranquila y f…
$708
por mes
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Agencia
Future Home Invest
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