Apartamentos con garaje en venta en Bashkia Kavaje, Albania

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 5/9
Apartamento en primera línea + garaje de 32 m²
$228,480
Dejar una solicitud
Agencia
Lux-Albania Home
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Parámetros de las propiedades en Bashkia Kavaje, Albania

