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Villas en venta en Kamez Municipality, Albania

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Villa 5 habitaciones en Paskuqan, Albania
Villa 5 habitaciones
Paskuqan, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 505 m²
Número de plantas 2
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$524,835
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Agencia
Century 21 Oksford
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Villa 5 habitaciones en Koder Kamza, Albania
Villa 5 habitaciones
Koder Kamza, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 505 m²
Número de plantas 2
Experimente la intimidad más alta y el lujo en Liore Lake Residence, situado en la pintoresc…
$536,244
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Agencia
Century 21 Oksford
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English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
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Parámetros de las propiedades en Kamez Municipality, Albania

con Garaje
con Terraza
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
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