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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Bashkia Fier, Albania

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Apartamento 3 habitaciones en Sheq i Vogel, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Sheq i Vogel, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 3/8
El apartamento está situado en la calle 5 de mayo, situado en la tercera planta de un nuevo …
$457
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Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
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