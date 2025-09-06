Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Condado de Durrës, Albania

Bashkia Durres
35
35 propiedades total found
Propiedad comercial 147 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 147 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 147 m²
Piso 8
Los locales están situados en la octava planta con ascensor en Grand Park frente a Gjuheve T…
$2,339
por mes
Propiedad comercial 48 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 48 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1
La tienda se encuentra en la planta baja de un nuevo edificio en Ish-Urt, Durres. Tiene 41.6…
$350
por mes
Propiedad comercial 100 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 100 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 100 m²
Los locales están situados en la primera planta de un edificio en Plazh Hekurudha, Durres. L…
$351
por mes
Almacén 16 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 16 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 16 m²
El garaje está situado en la planta baja de un nuevo edificio en Durres Beach. Tiene una sup…
$117
por mes
Almacén 150 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 150 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
El almacén está situado en Flake, en la carretera principal de Durres. Tiene una superficie …
$702
por mes
Propiedad comercial 40 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 40 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Los locales están situados en la planta baja, en el borde de la carretera principal en Ish K…
$292
por mes
Almacén 26 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 26 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 26 m²
Piso -1
El garaje está situado en el -1er piso de un nuevo edificio con un ascensor en el Estadio de…
$117
por mes
Almacén 40 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 40 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 40 m²
Piso -1
El garaje está situado en el -1er piso de un nuevo edificio con un ascensor en el Estadio de…
$117
por mes
Almacén 1 500 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 1 500 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 500 m²
Piso 1/1
El almacén está situado en Spitalle, a unos 200 metros de la Universidad "Aleksander Moisiu"…
$5,247
por mes
Propiedad comercial 72 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 72 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1
Los locales están situados en la segunda planta de un edificio de 5 plantas en el bulevar pr…
$585
por mes
Propiedad comercial 75 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 75 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Las instalaciones están ubicadas en la zona de la playa, Barrio 13 cerca del puente Dajlan, …
$1,169
por mes
Propiedad comercial 175 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 175 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 175 m²
Piso 1/2
El espacio está situado en las afueras de Durrës, cerca de la escuela de Spitallë, Barrio No…
$350
por mes
Almacén 900 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 900 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 900 m²
Piso 1/2
Para alquilar es un almacén de 900m2 o cobertizo en la zona de Shkozet cerca de la carretera…
$1,755
por mes
Almacén 60 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 60 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 60 m²
Piso -1
El garaje está situado en el -1er piso de un nuevo edificio con un ascensor en el Estadio de…
$117
por mes
Propiedad comercial 58 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 58 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 58 m²
Piso 2/11
El entorno está situado en el segundo piso de un edificio en la zona del tribunal del distri…
$585
por mes
Propiedad comercial 77 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 77 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Los locales están situados en la planta baja de un edificio residencial en la carretera prin…
$936
por mes
Propiedad comercial 141 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 141 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Piso 2/7
Las instalaciones están ubicadas en la segunda planta de un edificio en el barrio 18, en Dur…
$819
por mes
Propiedad comercial 80 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 80 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 80 m²
Piso 1
Las instalaciones están ubicadas en la primera planta de un edificio residencial cerca de la…
$702
por mes
Hotel 170 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 170 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 38
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
Área 170 m²
Piso 1/5
El hotel está situado en una carretera secundaria en Golem, Durres. La propiedad tiene una s…
$19,886
por mes
Almacén 73 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 73 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 73 m²
Piso -1
El garaje está situado en el -1er piso de un nuevo edificio con un ascensor en el Estadio de…
$117
por mes
Propiedad comercial 100 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 100 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1/2
Este espacio comercial 1+1 está situado en la primera planta de un edificio de dos pisos, en…
$935
por mes
Propiedad comercial 21 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 21 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Número de plantas 3
La tienda se encuentra en la planta baja de un nuevo edificio en Ish-Urt, Durres. Tiene 41.6…
$233
por mes
Propiedad comercial 15 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 15 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 15 m²
El espacio está situado junto a la carretera principal cerca de la escuela de 9 años "14 Nen…
$326
por mes
Propiedad comercial 112 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 112 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso 1
El espacio está situado en la primera planta residencial o en la segunda planta desde el sue…
$936
por mes
Propiedad comercial 95 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 95 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 3/7
Los locales están situados en la tercera planta sobre el suelo o en la primera planta reside…
$585
por mes
Almacén 41 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 41 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 41 m²
Piso -1
El garaje está situado en el -1er piso de un nuevo edificio con un ascensor en el Estadio de…
$117
por mes
Almacén 800 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 800 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 800 m²
El granero se encuentra en Pjeze, en el borde de la carretera principal en Durres. Tiene una…
$2,924
por mes
Propiedad comercial 27 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 27 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Número de plantas 11
Los locales están situados en la planta baja de un edificio detrás del Tribunal de Distrito …
$292
por mes
Propiedad comercial 60 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 60 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 2
El espacio está situado cerca de "Rrota e Qerres" en "Kolegji Eneida", Barrio No 17, Durres.…
$291
por mes
Propiedad comercial 32 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 32 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 32 m²
Este espacio está situado en la planta baja de un nuevo edificio en la zona de la estación d…
$585
por mes
