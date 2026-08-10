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Villas en venta en Berat Municipality, Albania

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Villa 5 habitaciones en Berat Municipality, Albania
Villa 5 habitaciones
Berat Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 371 m²
Número de plantas 3
3-storey villa in Berat for sale! At the entrance to Berat, a 3-storey villa is offered, su…
$384,354
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Agencia
Investment Realty Group
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