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Oficinas en Venta en Bashkia Sarande, Albania

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Oficina 141 m² en Ksamil, Albania
Oficina 141 m²
Ksamil, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Piso 4/9
Estamos ofreciendo la oficina a la venta en el corazón del bloque en un nuevo edificio de as…
$800,682
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Agencia
Investment Realty Group
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