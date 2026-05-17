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Apartamentos del mar en venta en Bashkia Mirdite, Albania

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Apartamento 3 habitaciones en Fan, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Fan, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
🌊 APARTAMENTO CON VISTA DIRECTA AL MAR — SHËNGJIN, PRIMERA LÍNEA   📍Shëngjin, norte de…
$188,368
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Agencia
Grinchenko Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Apartamento 3 habitaciones en Fan, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Fan, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
🏡 #VENTA apartamento 2+1 | Shëngjin, Albania | 100 m del mar   Amplio apartamento en S…
$183,817
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Mirdite, Albania

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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