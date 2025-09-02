Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Mallakaster
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Bashkia Mallakaster, Albania

Apartamento 2 habitaciones en Selite, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Selite, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
✅ Precio: 35.000 euros/meses✅ Ubicación: Centro Selite, Tyranne✅ Antecedentes: 5,85m2Un apar…
$407
por mes
