Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Maliq
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Bashkia Maliq, Albania

;
Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado en Libonik, Albania
Adosado Adosado
Libonik, Albania
Una nueva casa, no terminada con acceso directo en la carretera principal
$127,762
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bashkia Maliq, Albania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir