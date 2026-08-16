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Apartamentos en venta en Kruja, Albania

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Apartamento 3 habitaciones en Kruja, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Kruja, Albania
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
El apartamento 3+1 se vende en una de las zonas favoritas de la ciudad, en el corazón de Dur…
$138,349
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Agencia
Wave Estates
Idiomas hablados
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