Future Home Invest es una empresa inmobiliaria albanesa líder con raíces operativas desde 2020 y una fuerte presencia nacional en 24 oficinas.
Nos especializamos en propiedades costeras e inversiones inmobiliarias de alto potencial a lo largo de la costa adriática de Albania, sirviendo a inversores internacionales, socios y compradores de propiedades principalmente de Europa central y oriental.
Nuestra experiencia se construyó durante un período transformador en el mercado inmobiliario de Albania, donde el rápido desarrollo y la creciente demanda crearon la necesidad de un intermediario inmobiliario estructurado, fiable y legalmente seguro.
En la actualidad, Future Home Invest es reconocido por combinar conocimientos especializados en el mercado local, claridad jurídica y normas internacionales de servicios para garantizar transacciones de bienes seguros y rentables.
Nuestra Presencia de Mercado
15.000 más contratos firmados
30.000+ clientes satisfechos y familias
200 agentes activos y cualificados
24 oficinas en Albania
Nuestra fuerte presencia en el campo nos permite identificar oportunidades valiosas temprano y proporcionar acceso directo a las zonas costeras más dinámicas de Albania, incluyendo Durrës, Golem, Qerret, Lalzi Bay, San Pietro, Green Coast, Palase y las zonas circundantes.
Nuestros servicios confidencialidad Lo que ofrecemos a los inversores internacionales
Future Home Invest proporciona apoyo completo a los compradores e inversores de bienes costeros en Albania.
Selección de bienes de inversión costera
Apartamentos frente a la playa y cerca de la playa
Residencias y villas de estilo Resort
Nuevos acontecimientos y oportunidades fuera del mercado
Acceso anticipado a las zonas de inversión costera emergentes
Verificación legal " debida diligencia "
Comprobación legal completa de la documentación de la propiedad
Orientación segura sobre las transacciones
Cooperación con notarios e instituciones jurídicas
Investment-Oriented Consulting
Recomendaciones de los bienes centrados en el rendimiento del alquiler
Orientación sobre las esferas de apreciación de capital
Soporte de construcción de cartera para inversores repetidos
Transacción " Propiedad " Asistencia
Apoyo de la selección de bienes a la firma de contratos
Asistencia a compradores extranjeros durante todo el proceso de compra
Cooperación a largo plazo después de la adquisición
Partnership with Foreign Agencies " Investors
Representación local de los organismos internacionales
Cooperación con inversores privados y fondos de propiedad
Acceso a los mercados para desarrolladores y socios