Sobre la agencia

Future Home Invest es una empresa inmobiliaria albanesa líder con raíces operativas desde 2020 y una fuerte presencia nacional en 24 oficinas.

Nos especializamos en propiedades costeras e inversiones inmobiliarias de alto potencial a lo largo de la costa adriática de Albania, sirviendo a inversores internacionales, socios y compradores de propiedades principalmente de Europa central y oriental.

Nuestra experiencia se construyó durante un período transformador en el mercado inmobiliario de Albania, donde el rápido desarrollo y la creciente demanda crearon la necesidad de un intermediario inmobiliario estructurado, fiable y legalmente seguro.

En la actualidad, Future Home Invest es reconocido por combinar conocimientos especializados en el mercado local, claridad jurídica y normas internacionales de servicios para garantizar transacciones de bienes seguros y rentables.

Nuestra Presencia de Mercado

15.000 más contratos firmados

30.000+ clientes satisfechos y familias

200 agentes activos y cualificados

24 oficinas en Albania

Nuestra fuerte presencia en el campo nos permite identificar oportunidades valiosas temprano y proporcionar acceso directo a las zonas costeras más dinámicas de Albania, incluyendo Durrës, Golem, Qerret, Lalzi Bay, San Pietro, Green Coast, Palase y las zonas circundantes.