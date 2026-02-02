  1. Realting.com
Future Home Invest

L.12, Rr Adria, Durres, ALbania
Agencia inmobiliaria
2020
Menos de un mes
English, Italiano, Türkçe
futurehome.al/office/future%20home%20invest.html
Horas de trabajo
Abierto ahora
Sobre la agencia

Future Home Invest es una empresa inmobiliaria albanesa líder con raíces operativas desde 2020 y una fuerte presencia nacional en 24 oficinas.

Nos especializamos en propiedades costeras e inversiones inmobiliarias de alto potencial a lo largo de la costa adriática de Albania, sirviendo a inversores internacionales, socios y compradores de propiedades principalmente de Europa central y oriental.

Nuestra experiencia se construyó durante un período transformador en el mercado inmobiliario de Albania, donde el rápido desarrollo y la creciente demanda crearon la necesidad de un intermediario inmobiliario estructurado, fiable y legalmente seguro.

En la actualidad, Future Home Invest es reconocido por combinar conocimientos especializados en el mercado local, claridad jurídica y normas internacionales de servicios para garantizar transacciones de bienes seguros y rentables.

Nuestra Presencia de Mercado

  • 15.000 más contratos firmados

  • 30.000+ clientes satisfechos y familias

  • 200 agentes activos y cualificados

  • 24 oficinas en Albania

Nuestra fuerte presencia en el campo nos permite identificar oportunidades valiosas temprano y proporcionar acceso directo a las zonas costeras más dinámicas de Albania, incluyendo Durrës, Golem, Qerret, Lalzi Bay, San Pietro, Green Coast, Palase y las zonas circundantes.

Servicios

Nuestros servicios confidencialidad Lo que ofrecemos a los inversores internacionales

Future Home Invest proporciona apoyo completo a los compradores e inversores de bienes costeros en Albania.

Selección de bienes de inversión costera

  • Apartamentos frente a la playa y cerca de la playa

  • Residencias y villas de estilo Resort

  • Nuevos acontecimientos y oportunidades fuera del mercado

  • Acceso anticipado a las zonas de inversión costera emergentes

Verificación legal " debida diligencia "

  • Comprobación legal completa de la documentación de la propiedad

  • Orientación segura sobre las transacciones

  • Cooperación con notarios e instituciones jurídicas

Investment-Oriented Consulting

  • Recomendaciones de los bienes centrados en el rendimiento del alquiler

  • Orientación sobre las esferas de apreciación de capital

  • Soporte de construcción de cartera para inversores repetidos

Transacción " Propiedad " Asistencia

  • Apoyo de la selección de bienes a la firma de contratos

  • Asistencia a compradores extranjeros durante todo el proceso de compra

  • Cooperación a largo plazo después de la adquisición

Partnership with Foreign Agencies " Investors

  • Representación local de los organismos internacionales

  • Cooperación con inversores privados y fondos de propiedad

  • Acceso a los mercados para desarrolladores y socios

Nuestros agentes en Albania
