  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. ELEMENTA

ELEMENTA

Niederkasseler Lohweg 20 40547 Dьsseldorf
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2014
En la plataforma
En la plataforma
1 mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Sobre la agencia

    • La oficina principal de Element se encuentra en Düsseldorf, Alemania. En nuestra empresa, puede comprar / vender fácilmente propiedades comerciales, residenciales, proyectos de inversión y casas de alquiler en Alemania. Deje sus propiedades para la gestión en nuestra empresa. Ofrecemos los siguientes servicios para transacciones inmobiliarias: Apoyo completo. Traducción de documentos, comunicación oral y escrita durante reuniones / con un notario Asistencia para abrir una cuenta bancaria en Alemania Gestión de sus bienes con fines fiscales (en cooperación con Steuerberater) Obtener un número de impuestos para inversores extranjeros Buscar arrendatarios / compradores Preparar acuerdos de arrendamiento Gestión completa de sus propiedades (Gestión de la fertilidad) Cualquier reparación, de menor a mayor renovación Gestionaremos su propiedad Informes mensuales / trimestrales Reparaciones de recalculación de alquiler Si usted está interesado, le proporcionaremos toda la información en la solicitud

Servicios

    • Actividad prioritaria Alquiler de inmuebles residenciales Venta de inmuebles residenciales Venta/rental de inmuebles comerciales Gestión inmobiliaria Servicios adicionales Orientación viaje Land transactions Abrir una cuenta en un banco extranjero Venta de un negocio listo Diseño Construcción y contratación Apoyo legal en todas las etapas de compra de bienes raíces

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 06:10
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en Alemania
Ksenia Jakut
Ksenia Jakut
19 propiedad
Agencias cercanas
ESTATE-SERVICE24
Alemania, Fráncfort del Meno
Gründungsjahr des Unternehmens 2008
Propiedades residenciales 105 Bienes raíces comerciales 71
La empresa inmobiliaria ESTATE-SERVICE24, con sede en Frankfurt am Main, tiene muchos años de experiencia exitosa. Ayudamos a nuestros clientes en todo el mundo en la compra de bienes raíces comerciales ( hoteles, minoristas callejeros, supermercados, proyectos de desarrollo, edificios de ap…
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Kaiser Estate GmbH
Alemania, Baviera
Gründungsjahr des Unternehmens 2013
Bienes raíces comerciales 97
Kaiser Estate es:100% de seguridad. Sólo los objetos de bienes raíces líquidos asegurados con una cola de arrendatarios, un vendedor completo y un examen de objetos, asesoramiento inapropiado y seguro de errores de abogados.Apoyo complejo de seguimiento. A lo largo de todas las etapas del pr…
Dejar una solicitud
DEM GROUP GmbH
Alemania, Dusseldorf
Gründungsjahr des Unternehmens 2012
Propiedades residenciales 42 Bienes raíces comerciales 31 Parcelas 1
La empresa DEM GROUP se especializa en la venta de bienes inmuebles en Alemania. Nuestra empresa opera en el mercado inmobiliario alemán desde hace más de 10 años y ayuda a nuestros clientes a comprar: Proyectos de inversión para la construcción de viviendas de poca altura en Aleman…
Dejar una solicitud
V.Mann GmbH
Alemania, Renania del Norte-Westfalia
Gründungsjahr des Unternehmens 2012
Propiedades residenciales 2 Bienes raíces comerciales 3
Dejar una solicitud
'der land-makler'
Alemania, Borrentin
Gründungsjahr des Unternehmens 2016
Propiedades residenciales 5 Bienes raíces comerciales 4 Alquiler a largo plazo 1 Parcelas 1
Propietario o. Proveedor /vendedor de bienes raíces (= anunciante de bienes raíces) Proyecto iniciador 'soak seven' (vivienda multi-generación, red con actualmente 10 propiedades) Operador del corredor de tierras (DLM), especializado en la venta y corretaje de: bienes raíces comerci…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir