La oficina principal de Element se encuentra en Düsseldorf, Alemania. En nuestra empresa, puede comprar / vender fácilmente propiedades comerciales, residenciales, proyectos de inversión y casas de alquiler en Alemania. Deje sus propiedades para la gestión en nuestra empresa. Ofrecemos los siguientes servicios para transacciones inmobiliarias: Apoyo completo. Traducción de documentos, comunicación oral y escrita durante reuniones / con un notario Asistencia para abrir una cuenta bancaria en Alemania Gestión de sus bienes con fines fiscales (en cooperación con Steuerberater) Obtener un número de impuestos para inversores extranjeros Buscar arrendatarios / compradores Preparar acuerdos de arrendamiento Gestión completa de sus propiedades (Gestión de la fertilidad) Cualquier reparación, de menor a mayor renovación Gestionaremos su propiedad Informes mensuales / trimestrales Reparaciones de recalculación de alquiler Si usted está interesado, le proporcionaremos toda la información en la solicitud